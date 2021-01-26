В России запатентовали новый седан Toyota Vios

В базе российского Федерального института промышленной собственности 22 января были опубликованы патент и изображения нового седана.

Как следует из документа, речь идет о Toyota Vios, который продается на рынке Малайзии с 2013 года. В 2020-м машина прошла обновление.

В длину седан достигает 4425 мм, в ширину — 1730 мм, в высоту — 1475 мм, а колесная база составляет 2550 мм. Объем багажника равен 506 л.

На малазийском рынке модель предложена со 107-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 л. Двигатель сочетается с вариатором. Привод — передний.

20 января Toyota представила гоночный автомобиль для профессионального дрифта на базе модели GR Supra.

Автомобиль оснащается 1015-сильным бензиновым мотором и секвентальной пятиступенчатой коробкой передач.