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ВОЗ приветствовала публикацию итогов испытаний «Спутника V»

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Глава европейского отделения ВОЗ приветствовал публикацию итогов испытаний «Спутника V». Ханс Клюге заявил, что безопасные вакцины — важный инструмент в борьбе с COVID-19. Клюге отметил, что обмен научными данными ускорит регистрацию препарата, передает телеканал «Известия». Ангела Меркель положительно оценила статью в медицинском издании The Lancet. Канцлер ФРГ назвала хорошими новые данные о «Спутнике V». К сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом призвала лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политик подчеркнула, что эффективность вакцины не вызывает сомнений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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