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В Пентагоне не исключили ядерную войну с Россией

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Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о существующей возможности ядерной войны с Россией или Китаем. Статью на эту тему она написал для журнала Proceedings военно-морского института Соединенных Штатов.

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«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если там воспримут потерю обычных вооружений за угрозу режиму или государству», — приводит заявление Ричарда The Washington Times 1 февраля.

Он также считает, что правительству США и военному руководству необходимо лучше понять опасность ядерного конфликта и разработать новые концепции сдерживания, а также, при необходимости, стратегии ведения ядерной войны.

Ричард отмечает, что последние годы Россия и Китай вкладывали значительные средства в развитие ядерного и стратегического потенциала, призванного ограничить действия Вашингтона и обойти США «включая использование ядерного оружия».

Он также подчеркивает, что министерство обороны США сейчас игнорирует угрозу ядерных конфликтов по причине смещения акцентов на борьбу с терроризмом.

В своем интервью The Washington Times адмирал пояснил, что его статья, призвана побудить руководство ВМФ США к «более активным действиям в отношении быстро меняющегося характера угроз».

26 января сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил намерение взаимодействовать с альянсом по Ираку, Афганистану и России.

Американский лидер также подтверждал приверженность Вашингтона коллективной обороне в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора, а также укреплению трансатлантической безопасности.

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