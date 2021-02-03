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Авиарегулятор США проведет расследование после взрыва корабля Starship

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Федеральное авиационное управление (FAA) США выяснит причины взрыва прототипа космического корабля Starship компании SpaceX во время испытаний.

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В заявлении управления, опубликованном 2 февраля, отмечается, что в ходе расследования будет установлена причина неудачного запуска и возможные пути для повышения безопасности при дальнейшей работе над данной программой.

«FAA будет осуществлять надзор за расследованием сегодняшней неудачной посадки прототипа корабля Starship SN9 компании SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас)», — говорится в сообщении ведомства.

Прототип корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался во время испытаний, проходивших во вторник.

Инцидент произошел во время захода прототипа SN9 на посадку через шесть с половиной минут после начала испытаний. При касании асфальта возле стартового стола он взорвался.

10 декабря прототип корабля Starship SN8 после запуска достиг заданной высоты и начал приземление. При посадке он также взорвался. Глава SpaceX Илон Маск в Twitter назвал испытание успешным, так как ранее корабль не поднимался на высоту восьми миль (почти 13 км).

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