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Крупный бизнес выступил против нового закона о банкротстве

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РСПП не поддержал обновленную версию законопроекта о банкротстве юрлиц, который Минэк внес в кабмин в конце января. Об этом говорится в письме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в министерство (есть в распоряжении «Известий»).

«Законопроект по-прежнему содержит большое количество новелл, которые не только не улучшают действующее регулирование, но, напротив, нарушают баланс интересов должников и кредиторов, могут привести к увеличению количества злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц и в целом снизят эффективность процедур, применяемых в деле о банкротстве, — следует из документа.

Значительная часть замечаний РСПП связана с нововведениями, которые касаются СРО и арбитражных управляющих (АУ). Так, снижение минимального числа членов саморегулируемых организаций со 100 до 10 или 20 человек, в зависимости от типа, фактически превратит этот институт в управляющие компании, которые будут действовать исключительно в интересах своих участников.

Кроме того, союз не устроило исключение из законопроекта нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков, порядок выбора арбитражного управляющего с помощью баллов, а также возможность выполнения функций АУ организациями, созданными рядом госкорпораций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Арбитражный спрос: крупный бизнес раскритиковал новый закон о банкротстве

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