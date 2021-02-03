Хакеров из КНР заподозрили во взломе сети Национального финцентра США

Предполагаемые хакеры из Китая взломали компьютеры Национального финансового центра США, используя уязвимость в программном обеспечении SolarWinds. Об этом 2 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Кибератаку обнаружили сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Под угрозой могли оказаться данные нескольких тысяч сотрудников центра, который входит в структуру министерства сельского хозяйства США.

Ранее, 1 января, компания Microsoft обвинила русских хакеров во взломе программного кода SolarWinds.

Хакеры якобы внедрили вирус в обновление программное обеспечение Orion, которое скачали тысячи клиентов, в том числе правительственные учреждения и более 400 крупнейших американских компаний.14 декабря, американские СМИ обвинили российских хакеров в кибератаках на ведомства США.

SolarWinds — американская компания, специализирующаяся на разработке ПО для бизнеса, чтобы помочь управлять своими сетями, системами и инфраструктурой информационных технологий.