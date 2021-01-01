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Microsoft обвинила русских хакеров во взломе программного кода

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Компания Microsoft обвинила русских хакеров во взломе программного кода SolarWinds. Об этом 1 января сообщил телеканал RT.

В код открыт: за взломом правительства США мог стоять хакер из Казахстана
Доступ к инфраструктуре компании, которая скомпрометировала американские ведомства, злоумышленник продавал еще в 2017 году

«Как показало расследование Microsoft кибератаки на компанию SolarWinds, хакеры смогли получить доступ к исходному коду нескольких программ», — говорится в сообщении канала в Telegram.

После этого хакеры якобы внедрили вирус в обновление программное обеспечение Orion, которое скачали тысячи клиентов, в том числе правительственные учреждения и более 400 крупнейших американских компаний, уточняется в сообщении.

SolarWinds — американская компания, специализирующаяся на разработке ПО для бизнеса, чтобы помочь управлять своими сетями, системами и инфраструктурой информационных технологий.

Ранее, 14 декабря, американские СМИ обвинили российских хакеров в кибератаках на ведомства США.

По информации The Washington Post, атаки были совершены на системы минфина США и Национального управления телекоммуникаций и информации (NTIA) группировкой APT29, или Cozy Bear, которая якобы работает на российскую разведку.

Эта группировка совершила несколько атак на компанию FireEye, специализирующуюся на вопросах кибербезопасности, писала газета. Кроме того, хакеры якобы взламывали системы Госдепа и Белого дома во время президентства Барака Обамы.

Никаких доказательств издание не привело.

Посольство РФ в США в Facebook назвало безосновательными эти попытки обвинить Москву в кибератаках. Там уточнили, что Россия не проводит наступательных операций в виртуальной среде.

Между тем, спецслужбы США 17 декабря подтвердили масштабную кибератаку на компьютерные сети федерального правительства, информирует RT. В Вашингтоне заявили, что к этой атаке причастна Россия, однако никаких доказательств за этим заявлением не последовало.

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