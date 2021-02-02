В Instagram появилась функция восстановления удаленных публикаций

В социальной сети Instagram появилась функция восстановления недавно удаленных публикаций и «сторис». Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба платформы.

«Сегодня мы представляем функцию «недавно удаленное», которая поможет управлять вашим контентом. Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «сторис» можно будет восстановить в течение суток с моменты удаления, а остальные публикации будут храниться до 30 дней.

Кроме того, сервис усилил меры защиты, и, чтобы удалить публикации, соцсеть будет запрашивать дополнительное подтверждение, пишет «Газета.ру».

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