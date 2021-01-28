В Telegram для iOS внедрили перенос переписки из других мессенджеров

У мессенджера Telegram вышло обновление 7.4 для пользователей iOS, главное нововведение которого заключается в возможности переноса истории переписки из других приложений, в частности, WhatsApp. Об этом говорится в описании обновления, размещенного в магазине приложений AppStore в среду, 27 января.

Также отмечается, что перенести переписку можно также из Line или KakaoTalk.

Для этого нужно открыть любой другой мессенджер и создать архив необходимого чата. После этого откроется стандартное iOS-меню Поделиться. Нужно выбрать Telegram, и чат автоматически переносится в этот мессенджер.

Кроме того, с новым обновлением пользователи смогут удалять созданные группы, секретные чаты из списка чатов, историю звонков, а в голосовых чатах регулировать громкость для отдельных участников.

Ранее создатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров выступал с критикой Apple. 10 января он призвал перейти на операционную систему Android, для того чтобы сохранить доступ к используемым приложениям. По его словам, Apple (iOS) является более опасной из двух, потому что она может полностью ограничить доступ к приложениям.

В ноябре Дуров раскритиковал смартфон iPhone 12 Pro, а в июне упрекнул компанию за накрутку цены и цензуру в магазине приложений App Store.