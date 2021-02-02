Минобороны усилит сухопутную группировку в Калининграде

Минобороны усилит сухопутную составляющую обороны Калининградской области. Как сообщили источники «Известий» в оборонном ведомстве, мотострелковая дивизия на территории региона будет сформирована в этом году.

Ее части и подразделения примут участие в стратегических учениях «Запад-2021», которые пройдут в сентябре.

Так, уже началось переформирование 79-й отдельной мотострелковой бригады. Это самое мощное на данный момент общевойсковое соединение в регионе. На его базе формируется полк, который будет дислоцироваться в Советске. Эта часть и еще несколько других войдет в состав мотострелковой дивизии, на которую возложат оборону эксклава.

По данным источников, не исключено, что вторым полком, который войдет в состав дивизии, станет 7-й отдельный гвардейский мотострелковый, расположенный в Калининграде.

Как рассказали эксперты, до начала 90-х в регионе стояла 11-я армия, но потом она была сокращена. В последние годы Калининградскую область прикрывает 11-й армейский корпус, в который входят мотострелковая бригада и полк, а также артиллерийская бригада и танковый полк.

«Судя по всему, теперь решили переформатировать группировку. К нашему эксклаву на юге примыкает Польша, а на севере Литва — в этих государствах по ротации несут службу многонациональные батальоны НАТО. Видимо, в итоге сделают так, что часть российских войск будет ориентирована на Польшу, а другая — на Литву. При необходимости они смогут оперативно реагировать на изменение обстановки», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

Решение сформировать дивизию на территории эксклава давно назрело, считают эксперты. Ведь российские военные фиксируют стягивание к границам области многонациональных ударных групп НАТО. Среди них одна бронетанковая и несколько батальонно-тактических.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 3 января