Добавили суши: Калининград усиливает сухопутную группировку

Минобороны усилит сухопутную составляющую обороны Калининградской области. В частности, началось переформирование 79-й отдельной мотострелковой бригады. Это самое мощное на данный момент общевойсковое соединение в регионе. На его базе формируется полк, который будет дислоцироваться в Советске. Эта часть вместе с рядом других войдет в состав мотострелковой дивизии, на которую возложат оборону эксклава. По мнению экспертов, обновленная группировка сможет эффективно прикрывать Калининградскую область с разных направлений.

Наследие Победы

Мотострелковая дивизия на территории Калининградской области будет сформирована в этом году, сообщили источники в военном ведомстве. Ее части и подразделения примут участие в стратегических учениях «Запад-2021», которые пройдут в сентябре.

По словам источников «Известий», основу дивизии составит полк, создаваемый на базе 79-й мотострелковой бригады. Он получит часть старых «бригадных» батальонов и некоторые подразделения обеспечения. Не исключено, что вторым полком, который войдет в состав дивизии, станет 7-й отдельный гвардейский мотострелковый, расположенный в Калининграде.

Справка «Известий» 79-я отдельная гвардейская мотострелковая Инстербургская бригада — наследница 18-й гвардейской стрелковой дивизии — одного из самых прославленных соединений времен Великой Отечественной войны. Изначально она была сформирована в 1939 году под номером 133. В боевых действиях участвовала с июля 1941-го, держала оборону на Днепре, в Смоленской и Калининской (ныне Тверской) областях. За героизм личного состава соединение одним из первых в марте 1942 года получило статус гвардейского и порядковый номер 18. На завершающем этапе войны дивизия штурмовала Кенигсберг и Пиллау, вела бои на Балтийской косе. В конце 1945-го преобразована в 30-ю гвардейскую механизированную дивизию, в 1957-м — в 30-ю гвардейскую мотострелковую, в 1964-м — в 18-ю гвардейскую мотострелковую. В 2001 году стала 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.

— До начала 1990-х в регионе стояла 11-я армия, но потом она была сокращена, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — В последние годы Калининградскую область прикрывает 11-й армейский корпус, в который входят мотострелковая бригада и полк, а также артиллерийская бригада и танковый полк. Судя по всему, теперь решили переформатировать группировку. К нашему эксклаву на юге примыкает Польша, а на севере Литва — в этих государствах по ротации несут службу многонациональные батальоны НАТО. Видимо, в итоге сделают так, что часть российских войск будет ориентирована на Польшу, а другая — на Литву. При необходимости они смогут оперативно реагировать на изменение обстановки.

Решение сформировать дивизию на территории эксклава давно назрело, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— После экспериментов начала прошлого десятилетия, когда армию пытались полностью перевести на бригадную систему, стало очевидно, что без крупных соединений воевать бригадной россыпью будет довольно сложно, — рассказал он «Известиям». — Тем более на западе, где противник обладает превосходством и использует мощные системы вооружений. Дивизия — это мощный кулак. С одной стороны, у нее есть все, что необходимо для локальных конфликтов. С другой, на случай масштабных боевых действий дивизия имеет все необходимые средства, чтобы защитить Калининград.

Укрепление экслава

О предстоящем формировании в Калининградской области полноценной мотострелковой дивизии заявил в декабре прошлого года командующий Балтийским флотом Александр Носатов. В неё включат мотострелковые, танковый и артиллерийский полки. По словам адмирала, новое соединение войдёт в состав защищающего эксклав 11-го армейского корпуса.

Причиной для усиления сухопутной группировки российские военные называют стягивание к границам области многонациональных ударных групп НАТО. Среди них одна бронетанковая и несколько батальонно-тактических. Модернизация и усиление российской группировки в эксклаве продолжается уже несколько лет. В начале 2018 года в область перебросили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». По данным Министерства обороны, ими перевооружена 152-я ракетная бригада 11-го армейского корпуса Балтийского флота.

В начале 2019-го появились сообщения о переформировании расположенного в Калининградской области танкового батальона в 11-й отдельный полк. На следующий год представители оборонного ведомства сообщили о поступлении в него трёх десятков модернизированных танков Т-72Б3М со значительно улучшенной защитой от кумулятивных боеприпасов и новой системой управления огнём.

Артиллерийская бригада 11-го армейского корпуса в прошлом году вместо реактивных установок залпового огня «Град» получила дальнобойные РСЗО «Смерч» калибра 300 миллиметров. Это позволило увеличить и дальность поражения целей, и мощность залпа соединения.

В последнее время Россия активно укрепляет оборону эксклава. Как ранее сообщали «Известия», в этом году там будет развернут дивизион уникальных сверхзвуковых комплексов «Бастион». Они способны поражать цели на расстоянии до 600 км. Береговые ракетные силы представлены 27-й отдельной бригадой. Соединение базируется в поселке Донское Светлогорского городского округа в 30 км от областного центра. Этот населенный пункт находится на самой западной оконечности Земландского полуострова, примерно на одинаковом удалении от северной и южной границ области. Такое местоположение позволяет держать под контролем практически всю акваторию Балтийского моря, примыкающую к российской территоррии.

Кроме того, за последние годы в регион поступило несколько дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Флотская авиация получила многоцелевые истребители Су-30СМ и модернизированные вертолеты Ка-27М. Танковые подразделения армейского корпуса меняют устаревшие Т-72Б на их новейшую модификацию Т-72Б3М, лучше защищенную и с большей огневой мощью.