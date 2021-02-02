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В России запретят перегрузку опасных веществ вне портов

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В РФ планируют запретить перегрузку опасных и вредных веществ с судна на судно во внутренних морских водах вне пределов портов. Законопроект об этом (есть в распоряжении «Известий») правительство внесет в Госдуму в ближайшее время, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Там также отметили, что инициатива нацелена на защиту окружающей среды и обеспечение безопасности работ на море.

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Согласно тексту законопроекта, решено запретить перегрузку опасных и вредных веществ «за границами морских портов во внутренних морских водах, территориальном море Российской Федерации и во внутренних и территориальных водах Российской Федерации в Каспийском море, а также в исключительной экономической зоне Российской Федерации».

«Решение реализуется по прямому поручению президента России, который обратил внимание на недопустимость подвергать риску экологическую среду российских территориальных вод в результате часто практикуемой перегрузки или перевалки грузов в открытом море. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, РФ вправе принимать необходимые меры по предотвращению преднамеренных и непреднамеренных сбросов, аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, загрязнения морской среды из любого источника», — сообщили в аппарате вице-премьера.

Там отметили, что часто владельцы судов осуществляют перегрузку с целью удешевления логистических процедур, ставя экосистему под угрозу. Мерами также предусматривается право правительства установить специальные районы, где такая деятельность сможет осуществляться. Это необходимо для тех случаев, когда порт не может физически обслуживать необходимые объемы перегрузки.

В Совфеде и Госдуме поддержали предложение, но выразили желание внимательнее изучить законопроект и при необходимости внести поправки.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий», который будет опубликован 3 февраля:

«За море волнуются: в РФ запретят перегрузку опасных веществ вне портов»

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