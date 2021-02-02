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Грузоподъемность автозимников увеличили в Якутии

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С 1 февраля на ряде автозимниках региона увеличена грузоподъемность. В частности, разрешено движение автотранспорта с общим весом до 15 т на автодороге «Умнас», по автозимникам на участке от п. Улахан-Ан Хангаласского улуса (района) гр. Олекминского улуса и на участке от гр. Олекминского улуса до с. Солянка Олекминского улуса.

Также разрешено движение транспортных средств с общей массой до 30 т с минимальной дистанцией между транспортными средствами 70 м по автомобильной дороге «Яна» на участке км 1129+000 — км 1465+550 (п. Усть-Куйга – п. Нижнеянск) с подъездными дорогами к с. Казачье и м. Кресты, сообщает ИА YakutiaMedia.

Напомним, в нормативное состояние в Якутии планируют привести 210 км автодорог в 2021 году. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Большинство объектов уже получили положительное заключение госэкспертизы.

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