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Более 200 км автодорог отремонтируют в Якутии в 2020 году

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В нормативное состояние в Якутии планируют привести 210 км автодорог в 2021 году. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Большинство объектов уже получили положительное заключение госэкспертизы. Работы пройдут на 25 объектах. По 17 объектам уже заключены контракты с подрядчиками, пишет ИА YakutiaMedia. По восьми объектам ведутся проектирование и расчет сметной стоимости.

В 2020 году дорожники должны были привести в нормативное состояние 183 км автодорог. По итогам сезона введено в эксплуатацию более 210 км.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае планируют отремонтировать порядка 98 км дорог. Работы запланированы на трассах регионального значения.

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