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Южно-Сибирский росприроднадзор проверит предприятия из-за «черного неба»

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Росприроднадзор проведет внеплановые выездные проверки семи предприятий Кузбасса. Ведомство собирается проконтролировать соблюдение ими требований по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период действия режима «черного неба». Об этом «Известиям» сообщили в Южно-Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

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Отмечается, что будет проведена проверка в отношении ПАО «Кокс», КАО «Азот», ООО ПО «Токем», АО «Евраз ЗСМК», АО «Русал Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы», а также ООО «ЗСЭМЗ».

В управлении отметили, что по информации Кемеровского ЦГМС с начала 2021 года в Кемерово 10 раз объявляли предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. А в Новокузнецке и Прокопьевске — девять раз.

Согласно приказу Минприроды № 811, в период действия предупреждений о неблагоприятных погодных условиях (НПУ), чаще именуемого как «черное небо», все предприятия обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В конце января министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса сообщило, что в трех городах Кемеровской области (Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске) вводят режим «черного неба». Ранее неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) с повышением уровня загрязнения атмосферы объявлялись в регионе в ноябре и декабре 2020 года.

НМУ говорят о том, что в атмосфере скопилось слишком много вредных веществ, опасных для здоровья человека.

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