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Россияне стали меньше покупать люксовых автомобилей

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В России в 2020 году было продано 1114 люксовых автомобилей, что на 15% меньше, чем в 2019 году. Об этом 2 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Больше всего в прошедшем году было продано автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class. Россияне приобрели 387 машин. На втором месте находится Bentley — 299 автомобилей. На третьем месте с результатом 199 машин расположился бренд Rolls-Royce.

Кроме того, в список самых популярных в России люксовых автомобилей по итогам продаж в 2020 году вошли также Lamborghini (139 ед.), Maserati (52 ед.), Ferrari (29 ед.) и Aston Martin (9 ед.).

Что касается географии, то более половины (56%) этих покупок пришлась на Москву, жители которой стали обладателями 628 люксовых машин. В Московской области и Санкт-Петербурге приобретено 116 и 113 машин соответственно.

В Краснодарском крае был продан 51 люксовый автомобиль.

28 января сообщалось, что в России за последние шесть лет количество дилерских центров сократилось на 15%. Если в январе 2021 года их насчитывалось 3210, то в начале 2015-го было на 587 больше.

В 2020 году в России прекратили работу 160 дилерских центров. Это произошло за счет того, что было расторгнуто 513 дилерских контрактов, а новых заключено — только 353.

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