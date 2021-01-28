Число автодилеров в России за шесть лет сократилось на 15%

В России за последние шесть лет количество дилерских центров сократилось на 15%. Если в январе 2021 года их насчитывалось 3210, то в начале 2015-го было на 587 больше. Об этом 28 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что если рассматривать последние три года, то число дилеров сокращалось все сильнее: от −1% до −5%. В 2016 году число дилеров сократилось на рекордные 8%.

В 2020 году в России прекратили работу 160 дилерских центров. Это произошло за счет того, что было расторгнуто 513 дилерских контрактов, а новых заключено — только 353.

14 января аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в 2020 году.

Так, за прошедший год продажи новых автомобилей в России упали на 9,1% по сравнению с 2019-м: россияне купили 1,6 млн машин. В декабре 2020-го продажи снизились на 2,1% в годовом выражении ― до 166 666 машин.