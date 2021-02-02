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Янукович вновь попросил украинских следователей приехать к нему в РФ

Янукович вновь попросил украинских следователей приехать к нему в РФ

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Бывший президент Украины Виктор Янукович вновь попросил украинских следователей приехать к нему по месту его прибывания в России. Об этом сообщил во вторник, 2 февраля, адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

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«Виктор Янукович обратился в офис генпрокурора и в Государственное бюро расследований с просьбой прибыть по месту его временного жительства в РФ для выяснения всех необходимых вопросов по существующим делам. Соответствующие заявления подали сегодня», — написал он в Facebook.

Он отметил, что на прошлой неделе Государственное бюро расследований распространило в СМИ ложную информацию о вручении Януковичу нового подозрения в госизмене и бывший украинский лидер обратился в офис генерального прокурора с просьбой приехать к нему в Россию, где ему предоставлено временное убежище.

«Место его пребывания давно известно правоохранительным органам. Адрес подтвержден даже Генеральной прокуратурой Украины. Однако, прокуратура уже на протяжении 7 лет с момента трагических событий на майдане, не только игнорирует приглашения Виктора Януковича, но и в целом не занимается должным образом расследований преступлений того периода», — объяснил Сердюк.

Он подчеркнул, что расследование никуда не приводит, преступления не раскрыты, а преступники не наказаны.

«Всё это время мы наблюдаем только дублирование раз в несколько лет одних и тех же ходатайств, переписывание одних и тех же бумаг и покрывательство действительно виновных в трагедии, сокрытие с этой целью многочисленных доказательств их вины. Тогда как реальные убийцы как правоохранителей, так и представителей майдана не наказаны, преступления не раскрыты», — отметил адвокат.

Он добавил, что Янукович готов к встрече и «максимальному сотрудничеству» со следствием для расследования и наказания виновных в преступлениях, совершенных в период 2014 года.

Ранее, 28 января, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене экс-президенту страны Виктору Януковичу в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых харьковских соглашений.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между демонстрантами и силовиками.

20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. После результате госпереворота, произошедшего в феврале 2014 года, Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему было предоставлено временное убежище в России до 26 октября 2021 года.

Пришедшие к власти в результате событий на майдане обвинили его в злоупотреблении полномочиями, госизмене, а также в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году.

Янукович был заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Сам политик свою вину категорически не признает. Его адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.

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