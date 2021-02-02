В Башкирии 13-летний мальчик впал в кому после спортивных соревнований

В Башкирии 13-летний подросток получил травму во время соревнований по борьбе среди спортивных школ и впал в кому. Об этом во вторник, 2 февраля, пишет прокуратура республики.

По данным надзорного органа, участник состязаний по башкирской национальной борьбе «Курэш» неудачно применил прием против соперника, упал спиной на спортивные маты и потерял сознание.

В крайне тяжелом состоянии подростка доставили в больницу. В настоящее время он находится в коме.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента, в ходе которой будет дана оценка надлежащему обеспечению организаторами, судьями и тренерами спортивного мероприятия безопасных условий пребывания спортсменов на спартакиаде.

Кроме того, надзорный орган взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного органами полиции по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ранее, в декабре 2020 года, стало известно о гибели девятилетнего школьника. По предварительным данным, смерть ребенка могла быть связана с травмой головы, полученной на уроке физкультуры.