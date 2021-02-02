Прямой эфир
Общество
Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
Общество
Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления
Политика
Лавров озвучил условие пересмотра решения России по ДОН
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
The Lancet опубликовал результаты III фазы исследований «Спутника V»
Мир
Представитель ОБСЕ оценила ситуацию с преследованием журналистов в Латвии
Мир
Вице-канцлер Германии выразил уверенность в завершении СП-2
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску

В Башкирии 13-летний мальчик впал в кому после спортивных соревнований

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии 13-летний подросток получил травму во время соревнований по борьбе среди спортивных школ и впал в кому. Об этом во вторник, 2 февраля, пишет прокуратура республики.

Дорогая игрушка: как спасти ребенка от обиженного отца
Кто поможет женщинам, которые годами пытаются найти спрятанных детей

По данным надзорного органа, участник состязаний по башкирской национальной борьбе «Курэш» неудачно применил прием против соперника, упал спиной на спортивные маты и потерял сознание.

В крайне тяжелом состоянии подростка доставили в больницу. В настоящее время он находится в коме.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента, в ходе которой будет дана оценка надлежащему обеспечению организаторами, судьями и тренерами спортивного мероприятия безопасных условий пребывания спортсменов на спартакиаде.

Кроме того, надзорный орган взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного органами полиции по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ранее, в декабре 2020 года, стало известно о гибели девятилетнего школьника. По предварительным данным, смерть ребенка могла быть связана с травмой головы, полученной на уроке физкультуры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021