Дорогая игрушка: как спасти ребенка от обиженного отца
В Забайкальском крае продолжаются поиски мужчины, который уже в четвертый раз забрал у бывшей жены ребенка и скрылся с ним. Подобные истории в нашей стране не редкость: женщины годами пытаются вернуть детей, ездят за ними в другие города, выигрывают суды, но отцы отказываются исполнять решения. В декабре Минюст опубликовал законопроект о введении уголовного наказания для лиц, дважды привлекавшихся к административной ответственности в отношении того же судебного акта об отобрании и передаче ребенка. Поможет ли такое ужесточение мер в борьбе с семейным киднеппингом — разбирались «Известия».
У папы в бельевом шкафу
В Забайкалье судебные приставы разыскивают мужчину, похитившего восьмилетнего ребенка у бывшей жены, переехавшей в Красноярск. В конце декабря 46-летний Сергей Рязанов забрал сына из гимназии и увез в неизвестном направлении. Матери мальчика он ничего не сказал, и та уже больше месяца ничего не знает о его местонахождении и состоянии.
Как рассказали «Известиям» в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, родители ребенка развелись в 2017 году, по решению суда он должен был проживать с матерью. Несмотря на то, что та не препятствовала его общению с отцом, мужчина несколько раз забирал ребенка и пытался спрятать его.
В первый раз Рязанов увез сына в июне 2017 года, чтобы пообщаться, а затем отказывался возвращать его матери. Забирать пятилетнего ребенка пришлось с помощью судебных приставов. Мальчика нашли спрятанным в бельевом шкафу — он был сильно напуган, плакал и просился к маме.
Сергей Рязанов с сыном
Когда его увозили домой, отец вел себя агрессивно: кричал на судебных приставов, размахивал кулаками и угрожал бывшей жене, что «найдет на нее методы», и своего ребенка она больше никогда не увидит.
Похищение, которого не было
Через полгода Сергей попытался исполнить свое обещание: напал на женщину на улице с газовым баллончиком и силой отнял мальчика. После этого в поисках ребенка участвовали даже полицейские, но уголовного дела не возбуждали — поскольку отец не был лишен родительских прав, его действия нельзя было квалифицировать как похищение.
Рязанов вернул сына лишь в сентябре 2019 года, когда тому было пора идти в первый класс. Мать, почти два года не видевшая мальчика и за всё это время только раз говорившая с ним по телефону, решила переехать с ним в другой город. Но спокойной жизни не вышло и там: бывший муж нашел ее адрес в Красноярске, узнал, где учится сын, забрал его из школы и пропал.
Валентина Рязанова с сыном
Поиски ребенка осложняет то, что судебные приставы ограничены в своих действиях: они не могут прослушивать телефонные разговоры и использовать биллинг операторов, чтобы определить местоположение человека по мобильному устройству, не имеют права проводить обыск и слежку. Сотрудники службы надеются, что похититель не сможет долго «скрывать Алешу в диване», ведь ребенку нужно посещать школу, гулять с друзьями и при необходимости получать медицинскую помощь.
Вместо лечения — домашний арест
Подобное поведение отцов — довольно частая история. В июле прошлого года у москвички Анастасии забрали ребенка. Бывший муж и двое его друзей подкараулили женщину на улице у дома, оттолкнули ее, посадили шестилетнего мальчика в машину и уехали. Женщина быстро обратилась в полицию, описала автомобиль, и несколько часов спустя его остановили на трассе «М-4» Дон в Липецкой области. Мальчика сразу вернули матери.
Как рассказала женщина, бывший муж уже отбирал у нее ребенка и не давал общаться с сыном 13 месяцев. Анастасия обращалась в суд, который определил место жительства мальчика вместе с ней, однако мужчина отказался исполнять решение и скрылся. Найти ребенка помогли социальные сети: знакомые прислали женщине фотографию с ее сыном, сделанную в Крыму. Анастасия вылетела в Симферополь, отыскала дом, где жил бывший муж, и самостоятельно забрала мальчика. После этого, по ее словам, суд вынес отцу предупреждение о лишении родительских прав.
Похищение ребенка у жительницы Москвы
Другой похожий случай произошел в декабре в Челябинске — судебные приставы вернули местной жительнице двоих маленьких сыновей, увезенных отцом еще в июле. Мужчина утверждал, что отправил их на лечение в Краснодарский край, но на самом деле дети находились в его съемной квартире и всё это время жили взаперти — не ходили ни в детский сад, ни в поликлинику.
«Отцы скрываются и меняют квартиры»
Согласно Семейному кодексу России, родители, не живущие вместе, должны договориться, с кем будут проживать их дети. Если же они не могут решить вопрос своими силами, спор об определении места жительства отправляется в суд.
— Во многом решение зависит от возраста ребенка — чем он младше, тем вероятнее, что его оставят с мамой, — поясняет юрист-координатор «Центра защиты пострадавших от домашнего насилия» Консорциума женских НПО Татьяна Белова. — Также принимается во внимание то, сколько времени ребенок проводил с каждым из родителей, как они участвовали в его воспитании. Суд встает на сторону матери и в том случае, если в отношении нее применялось домашнее насилие.
Однако на практике часто случается так, что отец, проигравший процесс, всё равно отказывается возвращать ребенка матери или увозит его. Единственное, что можно сделать в таком случае, если человек не лишен родительских прав и невозможно возбудить уголовное дело о похищении — прийти в квартиру с судебными приставами.
— Привести в исполнение решение суда, связанного с местом жительства детей, бывает трудно, — отметила Белова. — Очень часто отец начинает скрываться, менять квартиры или даже переезжает в другой город или страну. Обычно мы советуем женщинам обратиться в МВД с заявлением о наложении запрета на выезд за границу для ребенка, чтобы его не могли выпустить.
По словам адвоката Виктории Дергуновой, ситуации, когда отец с ребенком выезжает в другое государство, представляют особую сложность, поскольку исполнительный розыск «не равен розыску Интерпола».
— Полномочия судебных приставов ограничены территорией Российской Федерации. За границей розыск без уголовного дела невозможен, потому установить местонахождение ребенка будет затруднительно, — пояснила она.
Впрочем, добавила юрист, свои сложности есть и в России: у приставов нет инструментов быстрого реагирования в случае выявления местонахождения разыскиваемого человека.
— Пока они собираются для осуществления передачи ребенка матери, пока она сама приезжает на место, отец спокойно переезжает — ведь его никто не ограничивает в праве передвижения. И так один родитель может бесконечно кататься за другим, пытаясь исполнить решение суда, — отметила Дергунова.
Власть и безнаказанность
Родители, отбирающие детей у бывших супругов, обычно действуют не в интересах ребенка. Так они выражают свои обиды или пытаются достичь личных целей, считает адвокат Анастасия Тюняева.
В практике юриста были разные случаи, в том числе когда отец при помощи ребенка пытался отобрать у бывшей жены квартиру, которая после развода досталась ей. Мужчина забрал восьмилетнего мальчика у матери во время прогулки и пообещал вернуть, когда та перепишет на него обе доли. Женщина отказалась, поскольку понимала, что наличие жилплощади даст ей преимущество в суде, на котором будет определяться место жительства ребенка. В результате она уже год не может нормально общаться с сыном — только в присутствии бывшего мужа, который оскорбляет ее и настраивает против нее ребенка.
— Всё это выглядит так, словно одна из сторон просто манипулирует детьми. Заставляет другого человека остаться в семье или поддерживать связь, выпрашивая встречи с ребенком или даже звонки. Так агрессор будто бы не чувствует себя проигравшим и пытается сохранить власть в семье. Только он не учитывает того, что в этот момент травмируется психика самого ребенка, ему наносится большой моральный вред, — отметила адвокат.
Юристы сходятся во мнении, что во многом такому развитию событий способствует отсутствие серьезных наказаний. Максимум, что грозит родителю за «похищение» ребенка, согласно статье 5.35 КоАП («Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками») — штраф в размере от 2,5 до 3 тыс. рублей.
Несемейные отношения
В декабре прошлого года Минюст опубликовал для общественного обсуждения законопроект об уголовной ответственности за неисполнение вступивших в законную силу судебных актов об отобрании и передаче ребенка.
Предполагается, что новая редакция ч. 1 ст. 315 УК РФ сможет применяться к лицам, которые дважды привлекались к административной ответственности за подобное правонарушение и всё равно отказались исполнять судебный акт. В качестве наказания предусматривается штраф до 50 тыс. руб. или в размере дохода за период до полугода, обязательные работы до 240 часов, арест до трех месяцев или лишение свободы на срок до года.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в 2019 году на принудительном исполнении в территориальных органах ФССП находилось 837 исполнительных производств об отобрании (передаче) детей и определении места их жительства. За восемь месяцев 2020 года появилось еще 517 таких производств.
По данным Минюста, к основным причинам долгого принудительного исполнения подобных судебных решений относится отказ ребенка перейти к другому родителю, агрессивное поведение родителя во время исполнительных действий, переезд или намеренная смена места жительства одной из сторон. Кроме того, нередки случаи, когда детей не могут забрать из-за того, что родители прячут их у родственников или знакомых.
В ведомстве считают, что все возможные при принудительном исполнении меры ответственности — взыскание исполнительного сбора, временное ограничение на выезд из страны и назначение административного наказания — оказываются недостаточными для побуждения к добровольному исполнению.
«Умышленное неисполнение должниками судебных решений с требованиями об отобрании или передаче ребенка после привлечения к административной ответственности нарушает конституционный принцип исполнимости судебного решения и умаляет авторитет судебной власти, а также нарушает права взыскателя на эффективную судебную защиту», — отмечается в документе.
По мнению Минюста, введение уголовной ответственности поспособствует добровольной передаче детей и повысит оперативность и качество принудительного исполнения судебных решений.
Адвокат Виктория Дергунова в беседе с «Известиями» назвала законопроект актуальным и своевременным, но отметила, что он требует детальной проработки.
— Когда мы говорим о том, что должна вводиться уголовная ответственность, мы должны изучить, в каких конкретно случаях, по истечении какого срока неисполнения судебных актов человек будет привлекаться, что будет, если он не исполнил их по независящим от него причинам, — отмечает она. — Так или иначе, я не вижу ничего страшного в уголовно-правовой составляющей в семейных правоотношениях. Тем более это уже не семейные правоотношения, а случаи, когда лицо не исполняет решение, вынесенное именем Российской Федерации.
В свою очередь, юрист-координатор «Центра защиты пострадавших от домашнего насилия» Консорциума женских НПО Татьяна Белова добавила, что возможность применения уголовной ответственности в первую очередь зависит от работы судебных приставов.
— Многое зависит от того, будут ли они надлежащим образом привлекать нарушителей к административной ответственности, — считает юрист. — В целом это может помочь обезопасить детей, подвижки могут быть.