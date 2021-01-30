Дорогая игрушка: как спасти ребенка от обиженного отца

В Забайкальском крае продолжаются поиски мужчины, который уже в четвертый раз забрал у бывшей жены ребенка и скрылся с ним. Подобные истории в нашей стране не редкость: женщины годами пытаются вернуть детей, ездят за ними в другие города, выигрывают суды, но отцы отказываются исполнять решения. В декабре Минюст опубликовал законопроект о введении уголовного наказания для лиц, дважды привлекавшихся к административной ответственности в отношении того же судебного акта об отобрании и передаче ребенка. Поможет ли такое ужесточение мер в борьбе с семейным киднеппингом — разбирались «Известия».

У папы в бельевом шкафу

В Забайкалье судебные приставы разыскивают мужчину, похитившего восьмилетнего ребенка у бывшей жены, переехавшей в Красноярск. В конце декабря 46-летний Сергей Рязанов забрал сына из гимназии и увез в неизвестном направлении. Матери мальчика он ничего не сказал, и та уже больше месяца ничего не знает о его местонахождении и состоянии.

Как рассказали «Известиям» в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, родители ребенка развелись в 2017 году, по решению суда он должен был проживать с матерью. Несмотря на то, что та не препятствовала его общению с отцом, мужчина несколько раз забирал ребенка и пытался спрятать его.

В первый раз Рязанов увез сына в июне 2017 года, чтобы пообщаться, а затем отказывался возвращать его матери. Забирать пятилетнего ребенка пришлось с помощью судебных приставов. Мальчика нашли спрятанным в бельевом шкафу — он был сильно напуган, плакал и просился к маме.

Дорогая игрушка Сергей Рязанов с сыном Фото: Чита.Ру/личный архив Сергея Рязанова

Когда его увозили домой, отец вел себя агрессивно: кричал на судебных приставов, размахивал кулаками и угрожал бывшей жене, что «найдет на нее методы», и своего ребенка она больше никогда не увидит.

Похищение, которого не было

Через полгода Сергей попытался исполнить свое обещание: напал на женщину на улице с газовым баллончиком и силой отнял мальчика. После этого в поисках ребенка участвовали даже полицейские, но уголовного дела не возбуждали — поскольку отец не был лишен родительских прав, его действия нельзя было квалифицировать как похищение.

Рязанов вернул сына лишь в сентябре 2019 года, когда тому было пора идти в первый класс. Мать, почти два года не видевшая мальчика и за всё это время только раз говорившая с ним по телефону, решила переехать с ним в другой город. Но спокойной жизни не вышло и там: бывший муж нашел ее адрес в Красноярске, узнал, где учится сын, забрал его из школы и пропал.

Дорогая игрушка Валентина Рязанова с сыном Фото: Чита.Ру/личный архив Валентины Рязановой

Поиски ребенка осложняет то, что судебные приставы ограничены в своих действиях: они не могут прослушивать телефонные разговоры и использовать биллинг операторов, чтобы определить местоположение человека по мобильному устройству, не имеют права проводить обыск и слежку. Сотрудники службы надеются, что похититель не сможет долго «скрывать Алешу в диване», ведь ребенку нужно посещать школу, гулять с друзьями и при необходимости получать медицинскую помощь.

Вместо лечения — домашний арест

Подобное поведение отцов — довольно частая история. В июле прошлого года у москвички Анастасии забрали ребенка. Бывший муж и двое его друзей подкараулили женщину на улице у дома, оттолкнули ее, посадили шестилетнего мальчика в машину и уехали. Женщина быстро обратилась в полицию, описала автомобиль, и несколько часов спустя его остановили на трассе «М-4» Дон в Липецкой области. Мальчика сразу вернули матери.

Как рассказала женщина, бывший муж уже отбирал у нее ребенка и не давал общаться с сыном 13 месяцев. Анастасия обращалась в суд, который определил место жительства мальчика вместе с ней, однако мужчина отказался исполнять решение и скрылся. Найти ребенка помогли социальные сети: знакомые прислали женщине фотографию с ее сыном, сделанную в Крыму. Анастасия вылетела в Симферополь, отыскала дом, где жил бывший муж, и самостоятельно забрала мальчика. После этого, по ее словам, суд вынес отцу предупреждение о лишении родительских прав.

Дорогая игрушка Похищение ребенка у жительницы Москвы Фото: РЕН ТВ

Другой похожий случай произошел в декабре в Челябинске — судебные приставы вернули местной жительнице двоих маленьких сыновей, увезенных отцом еще в июле. Мужчина утверждал, что отправил их на лечение в Краснодарский край, но на самом деле дети находились в его съемной квартире и всё это время жили взаперти — не ходили ни в детский сад, ни в поликлинику.

«Отцы скрываются и меняют квартиры»

Согласно Семейному кодексу России, родители, не живущие вместе, должны договориться, с кем будут проживать их дети. Если же они не могут решить вопрос своими силами, спор об определении места жительства отправляется в суд.

— Во многом решение зависит от возраста ребенка — чем он младше, тем вероятнее, что его оставят с мамой , — поясняет юрист-координатор «Центра защиты пострадавших от домашнего насилия» Консорциума женских НПО Татьяна Белова. — Также принимается во внимание то, сколько времени ребенок проводил с каждым из родителей, как они участвовали в его воспитании. Суд встает на сторону матери и в том случае, если в отношении нее применялось домашнее насилие.

Однако на практике часто случается так, что отец, проигравший процесс, всё равно отказывается возвращать ребенка матери или увозит его. Единственное, что можно сделать в таком случае, если человек не лишен родительских прав и невозможно возбудить уголовное дело о похищении — прийти в квартиру с судебными приставами.

Дорогая игрушка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Привести в исполнение решение суда, связанного с местом жительства детей, бывает трудно, — отметила Белова. — Очень часто отец начинает скрываться, менять квартиры или даже переезжает в другой город или страну. Обычно мы советуем женщинам обратиться в МВД с заявлением о наложении запрета на выезд за границу для ребенка, чтобы его не могли выпустить.

По словам адвоката Виктории Дергуновой, ситуации, когда отец с ребенком выезжает в другое государство, представляют особую сложность, поскольку исполнительный розыск «не равен розыску Интерпола».

— Полномочия судебных приставов ограничены территорией Российской Федерации. За границей розыск без уголовного дела невозможен, потому установить местонахождение ребенка будет затруднительно , — пояснила она.

Впрочем, добавила юрист, свои сложности есть и в России: у приставов нет инструментов быстрого реагирования в случае выявления местонахождения разыскиваемого человека.

Дорогая игрушка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Пока они собираются для осуществления передачи ребенка матери, пока она сама приезжает на место, отец спокойно переезжает — ведь его никто не ограничивает в праве передвижения. И так один родитель может бесконечно кататься за другим, пытаясь исполнить решение суда, — отметила Дергунова.

Власть и безнаказанность

Родители, отбирающие детей у бывших супругов, обычно действуют не в интересах ребенка. Так они выражают свои обиды или пытаются достичь личных целей, считает адвокат Анастасия Тюняева.

В практике юриста были разные случаи, в том числе когда отец при помощи ребенка пытался отобрать у бывшей жены квартиру, которая после развода досталась ей. Мужчина забрал восьмилетнего мальчика у матери во время прогулки и пообещал вернуть, когда та перепишет на него обе доли. Женщина отказалась, поскольку понимала, что наличие жилплощади даст ей преимущество в суде, на котором будет определяться место жительства ребенка. В результате она уже год не может нормально общаться с сыном — только в присутствии бывшего мужа, который оскорбляет ее и настраивает против нее ребенка.

— Всё это выглядит так, словно одна из сторон просто манипулирует детьми. Заставляет другого человека остаться в семье или поддерживать связь, выпрашивая встречи с ребенком или даже звонки. Так агрессор будто бы не чувствует себя проигравшим и пытается сохранить власть в семье. Только он не учитывает того, что в этот момент травмируется психика самого ребенка, ему наносится большой моральный вред , — отметила адвокат.

Дорогая игрушка Фото: Depositphotos

Юристы сходятся во мнении, что во многом такому развитию событий способствует отсутствие серьезных наказаний. Максимум, что грозит родителю за «похищение» ребенка , согласно статье 5.35 КоАП («Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками») — штраф в размере от 2,5 до 3 тыс. рублей.

Несемейные отношения

В декабре прошлого года Минюст опубликовал для общественного обсуждения законопроект об уголовной ответственности за неисполнение вступивших в законную силу судебных актов об отобрании и передаче ребенка.

Предполагается, что новая редакция ч. 1 ст. 315 УК РФ сможет применяться к лицам, которые дважды привлекались к административной ответственности за подобное правонарушение и всё равно отказались исполнять судебный акт. В качестве наказания предусматривается штраф до 50 тыс. руб. или в размере дохода за период до полугода, обязательные работы до 240 часов, арест до трех месяцев или лишение свободы на срок до года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в 2019 году на принудительном исполнении в территориальных органах ФССП находилось 837 исполнительных производств об отобрании (передаче) детей и определении места их жительства. За восемь месяцев 2020 года появилось еще 517 таких производств.

Дорогая игрушка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По данным Минюста, к основным причинам долгого принудительного исполнения подобных судебных решений относится отказ ребенка перейти к другому родителю, агрессивное поведение родителя во время исполнительных действий, переезд или намеренная смена места жительства одной из сторон. Кроме того, нередки случаи, когда детей не могут забрать из-за того, что родители прячут их у родственников или знакомых.

В ведомстве считают, что все возможные при принудительном исполнении меры ответственности — взыскание исполнительного сбора, временное ограничение на выезд из страны и назначение административного наказания — оказываются недостаточными для побуждения к добровольному исполнению.

«Умышленное неисполнение должниками судебных решений с требованиями об отобрании или передаче ребенка после привлечения к административной ответственности нарушает конституционный принцип исполнимости судебного решения и умаляет авторитет судебной власти, а также нарушает права взыскателя на эффективную судебную защиту», — отмечается в документе.

По мнению Минюста, введение уголовной ответственности поспособствует добровольной передаче детей и повысит оперативность и качество принудительного исполнения судебных решений.

Дорогая игрушка Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Адвокат Виктория Дергунова в беседе с «Известиями» назвала законопроект актуальным и своевременным, но отметила, что он требует детальной проработки.

— Когда мы говорим о том, что должна вводиться уголовная ответственность, мы должны изучить, в каких конкретно случаях, по истечении какого срока неисполнения судебных актов человек будет привлекаться, что будет, если он не исполнил их по независящим от него причинам, — отмечает она. — Так или иначе, я не вижу ничего страшного в уголовно-правовой составляющей в семейных правоотношениях. Тем более это уже не семейные правоотношения, а случаи, когда лицо не исполняет решение, вынесенное именем Российской Федерации.

В свою очередь, юрист-координатор «Центра защиты пострадавших от домашнего насилия» Консорциума женских НПО Татьяна Белова добавила, что возможность применения уголовной ответственности в первую очередь зависит от работы судебных приставов.