Пассажиропоток городского транспорта в Москве снизился на 37% в 2020 году

В Москве пассажиропоток городского транспорта по итогам 2020 года снизился на 37%. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил во вторник, 2 февраля, в колонке на Едином транспортном портале.

По его словам, за минувший год изменились транспортные привычки. Более популярными становятся альтернативные способы перемещения, передает REGNUM.

«В Москве городской транспорт недосчитался около 37% пассажиров по итогам года (минус 8,6 млн ежедневных поездок в будни), но число поездок в городском велопрокате выросло на 14% за год, а на такси — на плюс 2% в сутки», — написал чиновник.

Также заммэра отметил, что по количеству электробусов Москва занимает лидирующую позицию в Европе, сообщает агентство городских новостей «Москва». «В нашем парке их уже 600, а в 2024 году будет 2,2 тыс.», — добавил Ликсутов. Он поблагодарил российских производителей, подчеркнув, что пандемия почти не повлияла на сроки поставки транспортных средств.

Ранее, 1 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что транспортная карта «Тройка» заработала на городских маршрутах Подмосковья с фиксированным тарифом.

Он напомнил, что осенью вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым было объявлено о планах объединить билетные системы столицы и Подмосковья.