Карта «Тройка» заработала на городских маршрутах Подмосковья

Транспортная карта «Тройка» заработала с 1 февраля на городских маршрутах Подмосковья с фиксированным тарифом. Об этом в понедельник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что осенью вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым было объявлено о планах объединить билетные системы Москвы и области.

«Сегодня сделан первый шаг. Теперь карта «Тройка» работает на городских маршрутах МО с фиксированным тарифом — там, где плата списывается на входе. Оплатить проезд можно по тарифу «Кошелёк»», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что такая система будет гораздо удобнее для пассажиров, которые каждый день ездят между Москвой и Подмосковьем.

Помимо этого, Собянин заявил, что в будущем «Тройкой» можно будет оплачивать проезд на пригородных зональных маршрутах.

Тестирование карты «Тройка» по нескольким пилотным маршрутам в Подмосковье началось 15 декабря прошлого года.

18 января заммэра столицы Максим Ликсутов заявил, что более 25 российских регионов выразили заинтересованность в интеграции транспортной московской билетной системы с картой «Тройка». Он подчеркнул, что за пределами столицы уже совершено более 180 тыс. поездок.

По словам Ликсутова, городская билетная система в 2020 году была признана лучшей в мире благодаря ряду принятых столичными властями решений, среди которых, например, предоставление поддержки нескольких транспортных операторов и персонификация транспортных карт.

В конце прошлого года городские власти сообщали, что оплата проезда в общественном транспорте Москвы с помощью технологии распознавания лиц (Face ID) начнет работать в 2021 году. В середине января стало известно, что в столичном метрополитене совершили уже 2 тыс. успешных оплат с помощью Face ID в период тестирования.