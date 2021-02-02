Врачей и чиновников не хватает в Омской области

Врачей, строителей и чиновников не хватает в Омской области. Это выяснили в региональном министерстве труда и соцразвития.

В ведомстве также подсчитали, что сейчас в области свободно порядка 42 тыс. вакансий, из них 2 тыс. предусмотрено для общественных работ. Зарплата на таких позициях сдельная, однако в среднем на одного работника приходится около 16,5 тыс. рублей. Остальные 40 тыс. вакансий — это должности как на госслужбе, так и в сельском хозяйстве.

Больше всего требуются работники в строительную сферу (14,3 тыс. вакансий), обрабатывающее производство (3,1 тыс.), здравоохранение (2,8 тыс.), государственное управление (2,7 тыс.) и сельское хозяйство (2,3 тыс.).

Сохраняется спрос и на неквалифицированный труд — около 5 тыс. вакансий, пишет ИА «Город55» со ссылкой на главу департамента занятости населения областного минтруда Олесю Кайль.

В Омске чаще всего ищут инженеров, механиков, медсестер, врачей, охранников, полицейских, военных, воспитателей и учителей. Средняя зарплата по банку вакансий — 30 тыс. рублей.

Ранее сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых необычных профессий в России в январе. В этом списке, в частности, нейропсихолог, инструктор по боулингу и упаковщик томатов черри.