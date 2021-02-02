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На Украине вышла детская книжка про лесбийский роман

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Сказку про однополую любовь закупили для школьных библиотек Украины. Историю о двух принцессах написала новозеландский автор Кэти Онил. Книга заканчивается свадьбой двух главных героинь, передает телеканал «Известия». За сердце принцессы боролись и юноши, но она выбрала темнокожую девушку с ирокезом. Минкульт Украины закупил более 1,2 тыс. экземпляров. Библиотекари решили выдавать книги только в присутствии взрослых. Большинство родителей встретили детский комикс негативно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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