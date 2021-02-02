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Заболеваемость ОРВИ выросла на 15,3% за неделю в Псковской области

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В Псковской области за неделю зарегистрировали свыше 3,8 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость выросла на 15,3%.

Ученые прогнозируют серьезную вспышку гриппозной инфекции будущей зимой

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. Исключение составляет возрастная группа старше 15 лет. Среди подростков заболеваемость превышает эпидпорог на 25,3%. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

За неделю отмечено сокращение количества госпитализаций на 38,1%. В больницы попали 13 человек.

На территории Пскова ОРВИ диагностировали у 1856 человек.

Ранее вирусологи предположили, что в связи с санитарными мерами по сдерживанию COVID-19 в России пострадал общий популяционный иммунитет к другим респираторным заболеваниям. Люди меньше заражаются и меньше болеют, что может привести к вспышке заболеваемости ОРВИ и гриппом будущей зимой. Кроме того, из-за меньшего сбора геномных последовательностей гриппа с 1 сентября 2020 года по 1 января 2021 года ученые могут пропустить штаммы, которые будут циркулировать в северном полушарии. Это ставит под сомнение эффективность вакцинации против гриппа.

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