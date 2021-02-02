Заболеваемость ОРВИ выросла на 15,3% за неделю в Псковской области

В Псковской области за неделю зарегистрировали свыше 3,8 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость выросла на 15,3%.

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. Исключение составляет возрастная группа старше 15 лет. Среди подростков заболеваемость превышает эпидпорог на 25,3%. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

За неделю отмечено сокращение количества госпитализаций на 38,1%. В больницы попали 13 человек.

На территории Пскова ОРВИ диагностировали у 1856 человек.

Ранее вирусологи предположили, что в связи с санитарными мерами по сдерживанию COVID-19 в России пострадал общий популяционный иммунитет к другим респираторным заболеваниям. Люди меньше заражаются и меньше болеют, что может привести к вспышке заболеваемости ОРВИ и гриппом будущей зимой. Кроме того, из-за меньшего сбора геномных последовательностей гриппа с 1 сентября 2020 года по 1 января 2021 года ученые могут пропустить штаммы, которые будут циркулировать в северном полушарии. Это ставит под сомнение эффективность вакцинации против гриппа.