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Ученые прогнозируют серьезную вспышку гриппозной инфекции будущей зимой

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Вирусологи опасаются, что в связи с ограничительными мерами по сдерживанию COVID-19 пострадал коллективный иммунитет к другим респираторным заболеваниям, в частности, к гриппу. Это может привести к серьезной вспышке гриппозной инфекции будущей зимой.

На распространение гриппа, как и любого другого респираторного заболевания, влияют меры, широко принимаемые против COVID-19: ношение масок, самоизоляция, социальное дистанцирование и прочее. В результате в этом году мы действительно наблюдаем значительное снижение заболеваемости гриппом, сообщил «Известиям» доцент кафедры биофизики МФТИ, доцент кафедры физики живых систем МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

— Но как только меры по предотвращению новой коронавирусной инфекции будут ослаблены, естественным образом начнут быстрее распространяться и другие респираторные вирусы, включая вирус гриппа. В результате можно будет ожидать роста заболеваемости по сравнению с 2020 годом, — отметил специалист.

В России грипп может начать распространяться уже этой весной, заявила ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Обещал вернуться: ученые прогнозируют эпидемию гриппа будущей зимой

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