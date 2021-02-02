Путин поздравил саночника Репилова с победой на ЧМ в Германии

Президент России Владимир Путин поздравил российского саночника Романа Репилова с первым местом на чемпионате мира в Германии. Телеграмма главы государства опубликована во вторник, 2 февраля, на сайте Кремля.

«На чемпионате мира в Германии Вы показали отличный результат, проявили себя как сильный, волевой, талантливый спортсмен, вновь подтвердили высокий класс мастерства, порадовали своих наставников, всех, кто поддерживал Вас на этом ответственном старте, победным, зрелищным выступлением», — отметил российский лидер.

Путин также пожелал Репилову новых свершений и спортивной удачи.

Чемпионат мира по санному спорту 2021 года проходил в германском Кёнигсзе с 29 по 31 января.

Репилов занял первое место, одержав верх над своим главным конкурентом — немцем Феликсом Лохом.

После первого заезда россиянин уступал ему две тысячные секунды, но во второй попытке смог опередить трехкратного олимпийского чемпиона.

Россияне также заняли третье место в медальном зачете ЧМ-2021, завоевав одну золотую и одну серебряную награду.