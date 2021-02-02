В Госдуме предложили создать систему государственного репетиторства

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать систему государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам. Копия письма на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой 2 февраля оказалась в распоряжении RT.

Сухарев объяснил, что актуальность инициативы связана с тем, что большинство школьников для сдачи основного и единого госэкзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) обращаются к репетиторам. Парламентарий рекомендовал предоставлять ученикам бесплатные сертификаты, которые они могут использовать на репетиторские услуги.

«Прошу Вас рассмотреть возможность создания единой электронной платформы для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, в рамках которой подготовка к экзаменам будет осуществляться лучшими преподавателями школ, высших и средних профессиональных учебных заведений страны по выбору учащихся на основе выдачи бесплатного ученического сертификата за счет государства», — говорится в обращении.

Предполагается, что номинальная стоимость сертификата для школьников, сдающих ОГЭ, составит не менее 60 тыс. рублей, а для готовящихся к ЕГЭ — не менее 100 тыс. рублей.

Кроме того, сертификат будет предоставлять право на подготовку по четырем предметам (два обязательных и два профильных) с обязательным включением психологической поддержки.

В октябре 2020 года сообщалось, что в России запущена платформа «Просвещение. Поддержка», которая станет частью экосистемы «Просвещения» и поможет решить наиболее актуальные запросы учителей, школьников и родителей. В частности, ученики смогут получить персональную помощь от экспертов и педагогов по темам урока, которые не получилось хорошо освоить.

В июне 2020 года председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко предположил, что развитие дистанционного обучения из-за пандемии повысит заработок занимающихся репетиторством студентов, пишет «Газета.ру».