Запущена образовательная платформа поддержки учителей и школьников

В России запущена новая платформа (https://uchitel.club) «Просвещение. Поддержка», которая станет частью экосистемы «Просвещения» и поможет решить наиболее актуальные запросы учителей, школьников и родителей. Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний «Просвещение» во вторник, 20 октября.

Презентация всероссийского проекта прошла в рамках пресс-конференции в издательском доме «Аргументы и факты» во вторник. По словам президента Группы компаний Михаила Кожевникова, сейчас в непростых условиях оказались не только учителя и школьники, но и родители, которые стали все чаще выступать для детей в роли педагогов.



Поддержка будет доступна в формате единого окна на ресурсе uchitel.club по трем направлениям — для учителей, детей и родителей. Например, ученики смогут получить персональную помощь от экспертов и педагогов по темам урока, которые не получилось хорошо освоить. На ресурсе разместят в том числе видео-ролики и подкасты, которые должны помочь детям разобрать «непростые вопросы в доступной и понятной манере».



Для учителей в открытом доступе представят мастер-классы, инфографику, шаблоны, сервис психологической и методической помощи, актуальные предложения по повышению квалификации, обзоры лучших практик, помощь в интеграции в учебный процесс дополнительной литературы, современного оборудования и цифровых решений.



Для родителей предусмотрена помощь в организации обучения ребенка в дистанционном, смешанном и традиционных форматах. Родители смогут получить ответы на сложные вопросы и темы, консультации при выполнении домашних заданий в видеоформате и формате подкастов, в рамках онлайн- и оффлайн встреч с экспертами, анонсов семейных программ дополнительного образования, а также чек-лист для проверки знаний школьной программы. Платформа интегрирована с проектом «Родительский университет: PRO-родители».



На ресурсе будет также доступен раздел по подготовке к итоговой аттестации — ОГЭ и ЕГЭ. Школьники и взрослые смогут получить рекомендации в формате персонального репетитора о том, как выстроить индивидуальную программу и подготовиться к ГИА и ЕГЭ в непростых условиях.



Все пользователи платформы смогут обратиться по горячей линии и получить в течение дня консультацию или помощь в решении конкретного вопроса в рамках учебного процесса.



Создатели проекта собираются выйти на разработку динамического контента, который позволит оказывать поддержку пользователям в день обращения.



«Цифровые платформы, запущенные весной 2020 года, например, «Моя школа в online», помогли учителям решить важную часть основных задач. Однако сейчас стало очевидно, что преподавателям (а также ученикам и родителям) необходима оперативная помощь в сопровождении обучения и в удовлетворении запросов, возникающих в процессе занятий», — приводит пресс-служба слова Кожевникова.



По его словам, сегодня дети, родители и педагоги адаптируются к новым условиям, сталкиваются с новой нагрузкой. Важно, чтобы школьники получили «достойное образование и могли поступать на те специальности, которые выбирают».



Главной задачей он назвал создание максимально комфортной среды, в которой дети смогут подготовиться и добиться необходимых результатов.



По данным Минпросвещения России на 20 октября, в 36 регионах стране из-за распространения коронавирусной инфекции на карантин закрыты 126 школ, что составляет 0,32% от общего количества школ в стране.



16 октября в ведомстве заявили об отсутствии планов по переводу российских школ на дистанционное обучение.

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