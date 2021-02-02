В штате Орегон вступил в силу закон о декриминализации тяжелых наркотиков

В американском штате Орегон 1 февраля вступил в силу закон, отменяющий уголовную ответственность за хранение малого количества тяжелых наркотиков, пишет CNN.

С этого дня хранение таких наркотиков, как героин, кокаин и метамфетамин, больше не будет в штате наказываться тюремным заключением, а будет равноценно штрафу за нарушение правил дорожного движения.

Соответствующая инициатива получила одобрение большинства жителей штата на всеобщих выборах 3 ноября 2020 года. За ее принятие проголосовали 55,8% жителей.

«Этот закон призван защитить людей от преследований, притеснений и криминализации со стороны государства за употребление наркотиков и вместо этого предоставить им доступ к необходимой поддержке», — заявила исполнительный директор альянса по наркополитике Кассандра Фредерике.

При этом отмечается, что хранение большего количества тяжелых наркотиков может повлечь за собой уголовное наказание.

4 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за легализацию марихуаны по всей стране и снятие судимости с граждан, осужденных за преступления, связанные с хранением и продажей этого наркотика.

В США активно идет легализация марихуаны на местном уровне, 38 штатов разрешают медицинскую марихуану, в 15 из них она полностью легализована. При этом федеральные законы по-прежнему марихуану запрещают.

Незадолго до президентских выборов в США кандидат от демократов Джо Байден не исключил повсеместную легализацию марихуаны в стране в случае его избрания.