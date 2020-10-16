Байден допустил легализацию марихуаны в США

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден считает возможной повсеместную легализацию марихуаны в случае его избрания. Об этом он заявил 15 октября на предвыборном мероприятии в Филадельфии.

Демократ подчеркнул, что не считает правильным давать тюремные сроки тем, кто употребляет наркотики. По его мнению, таких людей необходимо отправлять на реабилитацию.

Байден также выступил за увеличение числа медицинских учреждений, которые будут специализироваться на борьбе с наркозависимостью.

«Мы должны декриминализировать марихуану, чтобы связанные с этим дела не числились за людьми, и при задержании полицией человек мог сказать, что у него нет криминальной истории», — цитирует политика ABC News.

В четверг должен был состояться второй раунд предвыборных теледебатов Байдена и президента США Дональда Трампа, однако он был отменен из-за того, что последний отказался в них принимать участие.

Американского лидера возмутило, что организаторы приняли решение провести мероприятие в виртуальном формате из-за того, что он недавно переболел коронавирусом.

В итоге 15 октября прошли отдельные встречи кандидатов с избирателями: Байден выступал в Филадельфии, Трамп — в Майами.

При этом в этот же день на предвыборном мероприятии Трамп ушел от ответа на вопрос тестировали ли его на коронавирус в день первых дебатов с Байденом.

Ожидается, что последние дебаты пройдут в очном формате 22 октября. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.