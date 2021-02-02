Оплата по QR-кодам в Системе быстрых платежей забуксовала
Представители торговли говорят о медленном развитии оплаты по QR-кодам. Пока она не может заменить эквайринг, передает телеканал «Известия».
Из 30 крупных банков к системе подключились 16. Кроме того, кредитные организации не доработали свои приложения. Клиентам сейчас неудобно использовать QR-коды.
В Ассоциации компаний интернет-торговли предлагают проводить транзакции напрямую через Систему быстрых платежей.
По требованию ЦБ, системно значимые банки должны подключиться к сервису переводов по QR к 1 октября.
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