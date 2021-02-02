Оплата по QR-кодам в Системе быстрых платежей забуксовала

Представители торговли говорят о медленном развитии оплаты по QR-кодам. Пока она не может заменить эквайринг, передает телеканал «Известия».

Из 30 крупных банков к системе подключились 16. Кроме того, кредитные организации не доработали свои приложения. Клиентам сейчас неудобно использовать QR-коды.

В Ассоциации компаний интернет-торговли предлагают проводить транзакции напрямую через Систему быстрых платежей.

По требованию ЦБ, системно значимые банки должны подключиться к сервису переводов по QR к 1 октября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.