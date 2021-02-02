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В ВОЗ не стали рекомендовать блокировку транспортного сообщения в Европе

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В Евросоюзе вновь ужесточают меры из-за распространения коронавируса, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять широкие ограничения на поездки в европейском регионе. Об этом «Известиям» заявили в ВОЗ.

Никаких контактов: COVID-19 вновь закрывает страны
Причина — медленный темп вакцинации и быстрое расползание новых штаммов вируса

Еврокомиссия в конце января распорядилась обновить рекомендацию Евросовета о координации мер по передвижению в ЕС. Там отметили, что необходимость ограничить необязательные поездки граждан обусловлена появлением новых штаммов коронавируса и большого количества новых случаев во многих государствах.

Лидеры стран объединения договорились о создании «темно-красных зон» в Европе, то есть территорий с самым высоким показателем распространения инфекции.

Несколько стран объединения — Франция, Германия, Чехия и Португалия — уже наложили серьезные запреты на передвижения граждан.

Другие члены союза, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, пытаются реанимировать туризм.

В ВОЗ отметили, что страны Европы могут закрывать границы при определенном риске, но не должны блокировать важные международные перевозки.

Там подчеркнули, что, несмотря на серьезность угрозы от новых мутаций коронавируса, они не рекомендуют применять широкие ограничения на поездки в пределах европейского региона.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ЕС-контроль: страны союза выборочно закрывают границы

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