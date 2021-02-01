Французская полиция обнаружила коробку с отрезанной головой человека

Полиция города Тулона во Франции задержала владельца квартиры, из окна которой была выброшена картонная коробка с отрезанной головой человека. Об этом сообщил в понедельник, 1 февраля, телеканал France 3 Regions.

Отмечается, что коробка была найдена в центре города. Сейчас эта часть города оцеплена полицией.

По данным правоохранительных органов, голова принадлежит бездомному, которого накануне к себе пригласил задержанный. В квартире был обнаружен еще один бездомный, который также пришел в гости к хозяину квартиры.

После инцидента с найденной коробкой были задержаны и владелец квартиры, и его гость, передает Media Citoyens в Twitter. Задержание произошло в 15:30 (17:30 мск).

В октябре 2020 года в Париже преступник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати из колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего ликвидировали правоохранители в соседней коммуне Эраньи.