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Эксперты назвали популярные кроссоверы с пробегом за 2020 год в России

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В России в 2020 году было продано 1 млн 350 тыс. кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 10% больше, чем в 2019 году. Об этом 1 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За счет того, что весь вторичный рынок легковых машин вырос лишь на 2%, доля сегмента кроссоверов и внедорожников на нем увеличилась с 22,8% в 2019 году до 24,6%. Таким образом, каждый четвертый купленный подержанный автомобиль — это кроссовер или внедорожник.

Не бит, не крашен: в России выросли продажи автомобилей с пробегом
Стоит ли сейчас покупать подержанный автомобиль

По данным экспертов агентства, самой популярной подержанной моделью в данном сегменте стал трехдверный внедорожник Lada 4×4, который за минувший год был куплен в количестве 93,6 тыс. экземпляров.

Следом идет внедорожник Chevrolet Niva, который приобрели 78 тыс. россиян. За ним расположился кроссовер Toyota RAV4, в 2020 году было продано 51,6 тыс. таких подержанных машин.

Замыкают пятерку две модели Nissan — X-Trail и Qashqai (41,6 тыс. и 41 тыс. шт. соответственно).

22 января сообщалось, что средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в декабре 2020 года составила 666,4 тыс. рублей, что на 6,1% выше, чем в ноябре того же года.

Рост цен на вторичном рынке сохраняется с начала осени. Если же сравнить декабрьские цены на подержанные машины с теми, что были год назад, то они увеличились еще сильнее — на 8,8%. В декабре 2019 года этот показатель был равен 612,5 тыс. рублей.

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