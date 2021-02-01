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В Москве спасатели-добровольцы помогли чайке со сломанным крылом

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В Москве сотрудники общественного поисково-спасательного движения «СпасРезерв» оказали помощь чайке со сломанным крылом. Об этом рассказали 1 февраля в службе отряда в Instagram.

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По словам очевидцев, заметивших птицу на льдине в районе Якиманской набережной, чайка неудачно зашла на посадку и сломала крыло.

На место прибыли добровольцы отряда «СпасРезерв», которые совместно с коллегами из городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) поймали раненую чайку, а затем отвезли ее в центр реабилитации птиц «Воронье гнездо».

По словам сотрудников центра, у взрослой особи закрытый перелом, летать она пока не сможет.

Однако, заметили волонтеры, есть и хорошие новости: у спасенной чайки «отменный аппетит».

15 декабря 2020 года в городе Колпино под Санкт-Петербургом спасатели вытащили из-подо льда на реке Ижоре двух вмерзших чомг — они были обездвижены посреди водоема и чуть не стали добычей воронов.

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