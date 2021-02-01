Земфира выпустила первый за пять лет музыкальный клип

Певица Земфира выпустила первый за последние пять лет музыкальный клип, который опубликован на ее YouTube-канале.

Композиция под названием «Злой человек» стала саундтреком к фильму актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Литвинова исполнила в клипе главную роль — актриса едет на машине в метель и курит.

Накануне Литвинова сообщила в Instagram о новом «гениальном» альбоме Земфиры, уточнив, что не знает, напишет ли певица «что-либо лучшее».

В апреле прошлого года Земфира анонсировала новый альбом, сообщив, что он готов на две трети.

Она даже пообещала поклонникам провести тур, когда пандемия закончится.

Свой последний музыкальный альбом «Жить в твоей голове» Земфира выпускала в 2013 году.

Ранее, в ноябре прошлого года, стало известно, что на песню Земфиры Евгений Морозов снял клип для фонда «Подари жизнь».