Путин отметил важность перехода к низким кредитным ставкам

Мягкая денежно-кредитная политика Центробанка должна способствовать прохождению кризиса и привести банковский сектор в качественно иное состояние низких процентных ставок. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с банкирами в понедельник, 1 февраля.

«Общее смягчение денежно-кредитной политики оно, безусловно, должно способствовать уверенному прохождению кризиса, но и должно привести российский банковский сектор, уже, собственно, это произошло, в качественно иное состояние — в ситуацию относительно низких процентных ставок», — сказал президент.

Он назвал «правильной и необходимой тенденцией», когда «заемные средства на расширение и развитие производства, на создание новых рабочих мест, становятся более доступными».

На февральском или мартовском заседании совета директоров Банк России снизит ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4%, считают восемь из 14 опрошенных «Известиями» экспертов из крупнейших российских банков и аналитических агентств.

Специалисты считают, что решение будет принято на фоне замедления роста цен, сильного рубля и продолжающихся коронавирусных ограничений. Но в конце этого года, по мнению экспертов из крупнейших банков и аналитических агентств, регулятор начнет поднимать ключевую ставку до «нейтрального» диапазона в 5–6%.