РЕН ТВ отреагировал на прекращение вещания в Латвии

РЕН ТВ отреагировал на прекращение трансляции эфира телеканала латвийской телекоммуникационной компанией Tet, предложив зрителям смотреть его программы в интернете.

«Передаем привет нашим латвийским партнерам! Будем страдать без рекламных доходов от этой одной из крупнейших экономик мира. Видимо, начнем голодать. А наших зрителей приглашаем смотреть нас на сайте и любых интернет-площадках, где доступен просмотр нашего телеканала», — отметили в пресс-службе РЕН ТВ.

Ранее в этот же день сообщалось, что Tet с 1 февраля прекращает ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов из-за возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза.

Прекращается ретрансляция каналов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

По данным оператора, распространителем данных телеканалов в Латвии является TEM LV — одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse («Балтийский медиа альянс»).

Уточнялось, что «Балтийский медиа альянс» транслирует в Латвии около 25 телеканалов, также компания работает в Эстонии.

В феврале 2020 года Служба госбезопасности Латвии сообщила, что вместе с полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях «Балтийского медиа альянса» в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они якобы были связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате были изъяты документы и носители информации. Позже медиахолдинг заявил о прекращении ПБК производства и выпуска программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии. «Новости Эстонии» перестали выходить с 6 марта.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение является результатом травли и давления властей Эстонии и Латвии.

В конце декабря прошлого года Госдума обратилась к парламентам европейских государств с призывом осудить притеснения русскоязычных журналистов и нарушение принципа свободы слова со стороны властей Латвии.