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В Москве создадут крупнейшую библиотеку в мире

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Крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд создадут в Москве на базе Российской государственной библиотеки (РГБ). Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила пресс-служба РГБ.

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Отмечается, что такая возможность появится после того, как библиотека получит функции Российской книжной палаты (РКП).

«Объединение ресурсов, компетенций, профессионалов РКП и РГБ позволит создать современную национальную книжную экосистему, в том числе и в цифровой среде, объединить интересы издателей, библиотек и читателей, дать новые инструменты для продвижения чтения и развития книжного рынка России», — приводит пресс-служба слова гендиректора РГБ Вадима Дуды.

Одним из приоритетов работы РГБ и РКП станет наиболее полное использование потенциала библиотечной сети страны, в которую входят около 40 тыс. общедоступных библиотек.

Объединенный фонд составит около 200 млн документов. Таким образом, россияне получат самую крупную библиотеку в мире.

В Бузулуке Оренбургской области 10 декабря 2020 года после модернизации открылась модельная библиотека нового поколения. Ее создали на базе старейшей библиотеки России — Центральной городской им. Л.Н. Толстого, которой в 2021 году исполнится 125 лет.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что стоит подумать о рекламе чтения и о развитии книжных ярмарок в стране.

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