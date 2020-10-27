Путин предложил подумать о рекламе чтения

Президент России Владимир Путин заявил, что стоит подумать о рекламе чтения и о развитии книжных ярмарок в стране. Так он отреагировал на предложение провести соцкампании по продвижению чтения, выдвинутое на заседании Совета по культуре и искусству во вторник, 27 октября.

«Что касается рекламы самого чтения как такового, развития книжных ярмарок — они у нас тоже проводятся и в Москве, и в других регионах. Но это абсолютно точно: о рекламе надо подумать», — сказал Путин.

При ответе на предложение учредить специальные стипендии для поддержки писателей, президент России отметил, что в России уже присуждаются писательские премии.

«Мы посмотрим повнимательнее, как это можно сделать: расширить и придать более значимый и ощутимый масштаб», — добавил Путин.

Главе государства также указали на то, что в скандинавских странах библиотеки составляют рейтинги востребованности современных авторов, а государство награждает писателей, руководствуясь этими рейтингами. Президент ответил, что данную инициативу следует «проработать, посмотреть».

«Здесь очень много возникает мыслей всяких, потому что рейтинг востребованности не всегда, вы со мной согласитесь, отвечает качеству. Это рыночная категория. Но тем не менее над этим нужно подумать, я согласен с вами», — резюмировал Путин.

Ранее в этот день Путин назвал хорошей идею показывать отечественные фильмы в российских школах. Об инициативе Министерства культуры показывать в школах советское кино главе государства рассказал кинорежиссер Карен Шахназаров.