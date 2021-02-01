Экскурсии на Мамаевом кургане в феврале проведут на двух языках

В Волгограде в рамках празднования 78-й годовщины победы в Сталинградской битве запущен пилотный проект «История победы одного города». Он призван познакомить иностранных студентов с историей города и его памятными местами.

Для иностранцев разработали специальную программу. Им предлагают посетить Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва». Волонтеры проводят экскурсии на двух языках – русском и английском.

В мероприятиях планируют принять участие около 1 тыс. иностранных студентов. Первая экскурсия в рамках проекта «История победы одного города» прошла в минувшее воскресенье.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на региональный комитет экономической политики и развития, в Волгоградской области проходят обучение более 3 тыс. студентов из других стран.

С 1 февраля в вузах и ссузах Волгоградской области возобновились занятия в очном формате. Студенты слушали лекции дистанционно с 1 сентября 2020 года.