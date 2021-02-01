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Медведев допустил отключение России от глобальной сети

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Власти России допускают возможность отключения от глобальной сети интернет, заявил в понедельник, 1 февраля, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

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«Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — отметил политик.

Заместитель главы СБ РФ напомнил, что Москве постоянно угрожают отключением от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Однако он указал, что у Москвы на случай возникновения такой ситуации имеется план действий. Медведев заверил, что Россия обладает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы обеспечить автономную работу Рунета. По словам зампреда Совета безопасности, для этого всё готово на технологическом и законодательном уровнях, но «это непросто и этого бы очень не хотелось».

Политик объяснил, что создание закона о российском сегменте интернета обусловлено необходимостью возможности автономного управления Рунетом, так как именно через интернет на современном уровне осуществляются управленческие функции государства.

«Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу», — подчеркнул Медведев, передает ТАСС.

Однако он призвал быть реалистами и понимать, что обособление Рунета повлечет за собой большие проблемы, ведь, чтобы его переналадить, потребуется определенное время.

Вместе с тем заместитель главы СБ РФ предостерег и зарубежных коллег от крайнего развития ситуации, указав, что сейчас таких предпосылок не наблюдается.

«По понятным причинам это же обоюдоострое оружие. Во-первых, это может повлечь определенные действия и с нашей стороны. Во-вторых, наши друзья — и истинные друзья, и друзья в кавычках, — они все-таки активно используют интернет, в том числе для того, чтобы доносить собственную позицию», — добавил он.

В сентябре 2019 года Роскомнадзор проводил пилотный проект по тестированию оборудования для обеспечения устойчивой работы Рунета в случае внешней угрозы.

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