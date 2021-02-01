Врачи в Подмосковье спасли проглотившего магнитные шарики ребенка

В Московской области врачи спасли жизнь 11-летнему ребенку, который проглотил магнитные шарики. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Ребенок поступил в медучреждение с болями в животе и рвотой. Обследование и рентген брюшной полости показали, что четыре неодимовых магнита находятся в тонкой кишке в разных петлях и склеились между собой. Это привело к перфорации стенок кишки и острой кишечной непроходимости, пишет РИАМО.

Хирурги в Коломенской ЦРБ прооперировали мальчика и извлекли из его кишечника инородные предметы, ушили перфорационные отверстия и устранили кишечную непроходимость. В настоящее время мальчик восстанавливается, его отпустили домой.

«В практике коломенских хирургов это уже четвертый случай, когда приходится извлекать из детей слипшиеся магниты. Если ребенок проглотил один шарик — это не так опасно, но если их два и более, они сцепляются между собой и вызывают повреждение стенки кишки, кишечную непроходимость, перитонит», — рассказал детский хирург Коломенской ЦРБ Дмитрий Матюшенко.

Он предупредил, что первые симптомы при попадании магнитов в желудок напоминают пищевое отравление. Врач посоветовал при любых болях в животе сразу вести ребенка в больницу.

Специалисты напомнили родителям, что нужно с особым вниманием и ответственностью подходить к выбору игрушек для детей. Неодимовые магниты известны мощностью притяжения, именно из них состоит головоломка неокуб, с которой играл пациент, отмечает телеканал «360».

В ноябре 2020 года сообщалось, что медики детской республиканской клинической больницы Татарстана спасли пятилетнюю девочку, у которой после удара мячом началось внутриглазное кровоизлияние.