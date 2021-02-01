В России предложили ввести единые тарифы для каршеринга

Сервисы аренды автомобилей могут обязать установить единые тарифы и запретить менять их в зависимости от трафика или времени суток. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает «Парламентская газета».

«В феврале мы проведем круглый стол в формате видео-конференц-связи с приглашением всех заинтересованных сторон: операторов каршеринга, экспертов, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти», — рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов.

Он подчеркнул, что по итогам обсуждения сформируют первые контуры проекта закона о каршеринге. Кроме того, по его словам, депутаты будут опираться и на законодательство зарубежных стран в этой сфере.

По словам парламентария, задача рабочей группы будет состоять в том, чтобы учесть интересы бизнеса, запросы пользователей и разграничить ответственность государства.

Член думского Комитета по транспорту Александр Васильев полагает, что законе следует установить рамки для введения единой тарификации каршеринга.

«Чтобы у клиента не было мотивации ради экономии гнать быстрее всех, пытаясь уложиться в льготный утренний тариф», — отметил депутат.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин 21 января рассказал, как пользоваться каршерингом так, чтобы не пришлось платить штрафы.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в 2021 году компании, предоставляющие услуги каршеринга, и агрегаторы такси получат возможность узнавать через базу данных ГИБДД о наличии у водителей прав в режиме онлайн, пишет «Газета.ру».