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Эксперт рассказал об эффективном использовании каршеринга

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Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как пользоваться каршерингом так, чтобы не пришлось платить штрафы.

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По словам специалиста, прежде всего, следует обращать внимание на стоимость аренды машины, поскольку многие копании ставят «ценовые ловушки», которые над уметь избегать. Эксперт отметил, что у водителя всегда при себе должен быть фонарик, хотя бы на смартфоне. Он пояснил, что в темное время суток можно заметить каких-то повреждений автомобиля, за которые потом придется расплачиваться.

Он также рассказал, что сам начинает осмотр автомобиля снизу в местах, которые нередко повреждаются. В частности, если на лобовом стекле трещина, следует отметить ее, поскольку как только водитель садится за руль, вся ответственность ложится на него.

Суботин добавил, что перед началом поездки на машине каршеринга нужно отрегулировать сиденье машины под себя, чтобы ехать комфортно. Также он призвал внимательно следить за парковкой автомобиля. Если припарковать машину в неположенном месте, можно получить большой штраф. Также это может грозить эвакуацией транспортного средства.

В ноябре 2020 года сообщалось, что МВД России с 2021 года предоставит возможность агрегаторам такси и каршеринговым компаниям в режиме онлайн узнавать данные о наличии у водителей прав.

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