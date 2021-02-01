Онкобольных предостерегли от поспешной вакцинации от коронавируса

Прививаться от коронавируса не нужно пациентам, у которых онкозаболевание только выявили, или тем, кто проходит в настоящее время курс лечения. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«В онкологии ко всему нужно относиться настороженно. При выявлении болезни или активной стадии лечения вообще не рекомендуется прививаться. Нужно консультироваться с врачом», — сказал специалист 31 января в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, самовольная вакцинация от коронавируса онкобольного в период, когда идет испытание вакцины, вовсе может сбить ученых.

Он добавил, что рекомендуется также не прививаться от гриппа и пневмококка, потому что это создает нагрузку на организм.

На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что гражданам, перенесшим коронавирусную инфекцию, не рекомендуется проходить вакцинацию.

В сентябре 2020 года врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что среди болезней, при которых противопоказана вакцинация от COVID-19, онкологические, воспалительные и аутоиммунные, системные заболевания крови, а также красная волчанка.

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