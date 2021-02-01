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Онкобольных предостерегли от поспешной вакцинации от коронавируса

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Прививаться от коронавируса не нужно пациентам, у которых онкозаболевание только выявили, или тем, кто проходит в настоящее время курс лечения. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

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«В онкологии ко всему нужно относиться настороженно. При выявлении болезни или активной стадии лечения вообще не рекомендуется прививаться. Нужно консультироваться с врачом», — сказал специалист 31 января в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, самовольная вакцинация от коронавируса онкобольного в период, когда идет испытание вакцины, вовсе может сбить ученых.

Он добавил, что рекомендуется также не прививаться от гриппа и пневмококка, потому что это создает нагрузку на организм.

На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что гражданам, перенесшим коронавирусную инфекцию, не рекомендуется проходить вакцинацию.

В сентябре 2020 года врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что среди болезней, при которых противопоказана вакцинация от COVID-19, онкологические, воспалительные и аутоиммунные, системные заболевания крови, а также красная волчанка.

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