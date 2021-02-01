Невеста Джонсона возглавит PR-службу благотворительной организации

Невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс возглавит службу по связям с общественностью благотворительной организации Aspinall Foundation, сообщает телеканал «Известия».

Фонд помогает поддерживать популяции животных в дикой природе — в частности, в прошлом году специалисты переправили выведенных в неволе гепардов в Южную Африку.

Под эгидой организации находятся два зоопарка в Англии. В фонде Саймондс назвали страстной защитницей животных и окружающей среды. В сфере экологии у Саймондс приличный опыт — прежде эксперт работала в британском НКО Oceana, которая специализируется на борьбе с загрязнением океанов.

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