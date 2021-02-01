Страховые выплаты больным COVID-19 составили 840 млн рублей

В 2020 году страховки от COVID-19 приобрели более 8 млн клиентов, рассказали «Известиям» в крупнейших страховых организациях. Выплаты по ним составили 840 млн рублей. Компании заработали на продаже таких продуктов в 88 раз больше — 74 млрд рублей.

Наибольший объем клиентам перечислила СК «Сбербанк страхование жизни»: по 3,2 тыс. случаев сумма составила 450 млн рублей, рассказали в пресс-службе организации.

В Банке России отметили, что процент отказов в предоставлении выплат по полисам от коронавируса был высоким и составил 13%. В основном это связано с недостаточным информированием клиентов компаниями и их агентами о том, что является страховым случаем, какие есть исключения и как получить выплаты, рассказали в пресс-службе регулятора.

Стоимость полисов в различных компаниях варьируется от 1,8 тыс. до 8,4 тыс. рублей. Большинство из них предполагают компенсации в случае заболевания, необходимости стационарного лечения и смерти. Выплаты при заболевании составят от 20 тыс. до 110 тыс. рублей, а в случае летального исхода — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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По вирусному счету: страховые выплаты больным COVID приблизились к миллиарду