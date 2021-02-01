Минсельхоз обратил внимание на подорожание овощей

За январь у отечественных производителей максимально подорожали огурцы (+9,7%), картофель (+8,4%) и макароны (+6,6%). Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.

Так, на 27 января, по сравнению с 1 января, в России цена у производителей огурцов составила 107,3 рубля за 1 кг (+9,7%), картофеля — 16,5 рубля (+8,4%), помидоров — 108 рублей (+3,8%), моркови — 16,3 рубля (+3,2%). Стоимость увеличилась и у изготовителей макаронных изделий — 42,5 рубля (+6,6%).

При этом цены на мясо птицы, свинину и баранину выросли незначительно — максимум на 1,7%. Близкая динамика у гречневой крупы — плюс 1,8%. Стоимость яиц на заводах, напротив, упала: 10 штук первой категории стоили 54,2 рубля (–7%), второй — 48,9 рублей (–4,6%).

«В настоящее время Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания. Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года», — сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

С марта по мере поступления на рынок нового урожая цены начнут снижаться, добавили в ведомстве.

В целом с 1 по 25 января ценовая ситуация в стране была стабильной, сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. При этом розница также фиксирует сезонный рост цен на овощи: с 25 января по 1 февраля стоимость томатов увеличилась на 19,4%, моркови — на 7,7%, картофеля — на 6,8%, огурцов — на 6,6%.

Остальные товары этой группы дорожали не так динамично: лук — на 5,2%, яблоки — на 2,9%, капуста белокочанная — на 2,3%. Огурцы и томаты традиционно растут в цене до февраля-марта, остальные овощи — до мая-июня, отметил Виктор Евтухов. Затем их стоимость снижается.

«В настоящее время планы о фиксации цен на другие товары по аналогии с сахаром-песком и маслом подсолнечным отсутствуют. Проблем с поставками нет», — подытожил Евтухов.

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Ростом вышли: в январе максимально подорожали макароны и овощи